En Bal L'Eté – Concert et Bal Folk
Vendredi 30 juin, 21h00
salle des fêtes, La Tour-du-Pin (38)
14/12/0€ 24 euros les 2 soirs

LOUISE ce sont trois filles qui chantent ensemble. Mais pas toujours la même chose…enfin si, elles chantent bien toutes d'anciennes et belles chansons traditionnelles,mais pas toujours ensemble et pas vraiment la même chose …Avec Clémence Cognet, Mathilde Karvaix et Béatrice Terrasse

FRÈRES DE SAC, c'est la fusion d'un duo de frères bien connu du milieu trad européen, et de deux créatures féminines venues d'ailleurs, ici tour à tour solistes et section rythmique.Avec Marie Mazille, Marie Mercier, Christophe Sacchettini et Jean-Loup Sacchettini

Pour Rappel
Samedi 3 juin : En bal la ville !
Dimanche 4 juin : Stage de danses bretonnes
Samedi 1er juillet
*15h : SCÈNE OUVERTE AUX GROUPES AMATEURS entre 14h et 19h ( sur inscriptions )*
*21h : FEST-NOZ avec DIDOSTEIT ET RUZ REOR*

9, Rue Pasteur, 38110 La Tour-du-Pin, France

