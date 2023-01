Bal Folk salle des fêtes, La Tour-du-Pin (38)

14€-12€ Gratuit – 12 ans

avec Bargainatt et duo ELSENER/ MONNET salle des fêtes, La Tour-du-Pin (38) 9, Rue Pasteur salle des fêtes, 38110 La Tour-du-Pin, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-folk-des-terres-froides/evenements/samedi-1er-avril-23-bargainatt-et-duo-monnet-elsener »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40606 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Voici des infos sur notre événement du 1er avril à La Tour du Pin : Nous invitons deux groupes pour un Bal Folk : – Duo Elsener/Monnet, cornemuse et vielle à roue – Bargainatt, groupe de 4 jeunes musiciens. Inscriptions ouvertes, de préférence sur le web ; Lien : https://www.helloasso.com/associations/le-folk-des-terres-froides/evenements/samedi-1er-avril-23-bargainatt-et-duo-monnet-elsener source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T21:00:00+02:00

2023-04-02T01:00:00+02:00

Lieu salle des fêtes, La Tour-du-Pin (38) Adresse 9, Rue Pasteur salle des fêtes, 38110 La Tour-du-Pin, France

