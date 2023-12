Repas de Noël de l’ASSA Pays du Dropt salle des fêtes La Sauvetat-du-Dropt, 4 décembre 2023, La Sauvetat-du-Dropt.

La Sauvetat-du-Dropt,Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer au repas de Noël organisé par l’ASSA Pays du Dropt. Au menu : soupe, salade composée, bœuf braisé, pomme de terre sarladaise, dessert, apéritif et café offerts. Apportez vos couverts complets. Inscription avant le 10 décembre. Vente de vin sur place..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

salle des fêtes

La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and join us for the Christmas meal organized by ASSA Pays du Dropt. Menu: soup, mixed salad, braised beef, Sarladaise potatoes, dessert, complimentary aperitif and coffee. Bring your own cutlery. Registration by December 10. Wine for sale on site.

Asista a la comida de Navidad organizada por ASSA Pays du Dropt. Menú: sopa, ensalada mixta, ternera estofada, patatas Sarladaise, postre, aperitivo y café de cortesía. Traiga sus propios cubiertos. Se ruega inscribirse antes del 10 de diciembre. Venta de vino in situ.

Nehmen Sie zahlreich am Weihnachtsessen teil, das von der ASSA Pays du Dropt organisiert wird. Auf dem Menüplan stehen: Suppe, gemischter Salat, geschmortes Rindfleisch, Kartoffeln nach Sarladaise-Art, Dessert, Aperitif und Kaffee kostenlos. Bringen Sie Ihr vollständiges Besteck mit. Anmeldung vor dem 10. Dezember. Weinverkauf vor Ort.

