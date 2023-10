Soirée déguisée avec repas dansant Salle des fêtes La Sauvetat-du-Dropt, 4 novembre 2023, La Sauvetat-du-Dropt.

La Sauvetat-du-Dropt,Lot-et-Garonne

À l’occasion d’Halloween, venez nombreux à la soirée déguisée avec repas dansant organisée par l’association ASSA Pays du Dropt. Apportez vos couverts et réservations avant le 30/10..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle des fêtes

La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For Halloween, come along to the fancy dress party and dinner dance organized by ASSA Pays du Dropt. Bring your cutlery and book before 30/10.

Para Halloween, venga a la fiesta de disfraces y cena con baile organizada por la asociación ASSA Pays du Dropt. Trae tus cubiertos y reserva antes del 30/10.

Anlässlich von Halloween sollten Sie zahlreich zum Kostümabend mit Tanzmahl kommen, der vom Verein ASSA Pays du Dropt organisiert wird. Bringen Sie Ihr Besteck mit und reservieren Sie bis zum 30.10.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT du Pays de Lauzun