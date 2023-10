Repas Spectacle Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout, 21 octobre 2024, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Venez profiter d’un bon repas avec une belle pièce de théâtre !.

2024-10-21 18:00:00

Salle des Fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Come and enjoy a good meal with a great play!

¡Venga a disfrutar de una buena comida con una gran obra de teatro!

Kommen Sie und genießen Sie ein gutes Essen mit einem schönen Theaterstück!

