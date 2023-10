Bal Trad-Folk de la Tour Salle des fêtes, La Rouquette (12) Bal Trad-Folk de la Tour Salle des fêtes, La Rouquette (12), 13 janvier 2024, . Bal Trad-Folk de la Tour Samedi 13 janvier 2024, 21h00 Salle des fêtes, La Rouquette (12) Salle des fêtes, La Rouquette (12) Le Bourg

Salle des fêtes, 12200 La Rouquette, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T21:00:00+01:00 – 2024-01-14T00:30:00+01:00

2024-01-13T21:00:00+01:00 – 2024-01-14T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fêtes, La Rouquette (12) Adresse Le Bourg Salle des fêtes, 12200 La Rouquette, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, La Rouquette (12) latitude longitude 44.30106;1.97251

Salle des fêtes, La Rouquette (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//