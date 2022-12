bal trad Salle des fêtes, La Rouquette (12)

bal trad Salle des fêtes, La Rouquette (12), 18 février 2023, . bal trad Samedi 18 février 2023, 21h00 Salle des fêtes, La Rouquette (12)

10

avec KITCH à CLAOU Salle des fêtes, La Rouquette (12) Le Bourg Salle des fêtes, 12200 La Rouquette, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40357 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] grand bal trad 1ère partie 21h / 22h30 avec le Duo KITCHàCLAOU 2ème partie 22h30/ 0h30 avec Remi Geffroy source : événement bal trad publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T21:00:00+01:00

2023-02-19T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, La Rouquette (12) Adresse Le Bourg Salle des fêtes, 12200 La Rouquette, France Age maximum 110 lieuville Salle des fêtes, La Rouquette (12)

Salle des fêtes, La Rouquette (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//