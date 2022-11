Bal Trad Folk Salle des fêtes, La Rouquette (12)

Bal Trad Folk Salle des fêtes, La Rouquette (12), 3 décembre 2022, . Bal Trad Folk Samedi 3 décembre, 20h30 Salle des fêtes, La Rouquette (12)

10€

avec GOMASIO et KITCH à CLAOU Salle des fêtes, La Rouquette (12) Le Bourg Salle des fêtes, 12200 La Rouquette, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39325 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] KITCH à claou , Deux musiciens ( Accordéon diatonique, Chant, Guitare et percussions) pour des danses Trad variées bien de chez nous GOMASIO:Trois filles, trois voix , deux violons, un accodéon diatonique pour un répertoire mélodieux et des morceaux revisités Tout pour vous faire danser à volonté tout au long d’une belle soirée source : événement Bal Trad Folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T20:30:00+01:00

2022-12-04T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, La Rouquette (12) Adresse Le Bourg Salle des fêtes, 12200 La Rouquette, France Age maximum 110 lieuville Salle des fêtes, La Rouquette (12)

Salle des fêtes, La Rouquette (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//