Théâtre : Une fleur sur les ruines Salle des fêtes La Roque-Gageac Catégories d’Évènement: Dordogne

La Roque-Gageac Théâtre : Une fleur sur les ruines Salle des fêtes La Roque-Gageac, 16 décembre 2023, La Roque-Gageac. La Roque-Gageac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16 « Une fleur sur les ruines » Auteur : Olivier Jollivet / Mise en scène : Antoine Heijboer / Technique son et lumière : Julien Baillieu et Franck Albert COMPAGNIE L’ART ROQUOIS* Nous sommes en mai 1944 à Angers.

Ils sont huit…Ils sont voisins de palier… Ils se détestent…Ils ne se supportent même pas. Mais, quand ils se retrouvent, ensemble, bloqués sur le palier de leur immeuble, commence la plus cocasse des aventures Réservation conseillée.

« Une fleur sur les ruines » Auteur : Olivier Jollivet / Mise en scène : Antoine Heijboer / Technique son et lumière : Julien Baillieu et Franck Albert COMPAGNIE L’ART ROQUOIS* Nous sommes en mai 1944 à Angers.

Ils sont huit…Ils sont voisins de palier… Ils se détestent…Ils ne se supportent même pas. Mais, quand ils se retrouvent, ensemble, bloqués sur le palier de leur immeuble, commence la plus cocasse des aventures Réservation conseillée

« Une fleur sur les ruines » Auteur : Olivier Jollivet / Mise en scène : Antoine Heijboer / Technique son et lumière : Julien Baillieu et Franck Albert COMPAGNIE L’ART ROQUOIS* Nous sommes en mai 1944 à Angers.

Ils sont huit…Ils sont voisins de palier… Ils se détestent…Ils ne se supportent même pas. Mais, quand ils se retrouvent, ensemble, bloqués sur le palier de leur immeuble, commence la plus cocasse des aventures Réservation conseillée EUR.

Salle des fêtes

La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, La Roque-Gageac Autres Code postal 24250 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville La Roque-Gageac Departement Dordogne Lieu Ville Salle des fêtes La Roque-Gageac Latitude 44.825047 Longitude 1.184259 latitude longitude 44.825047;1.184259

Salle des fêtes La Roque-Gageac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roque-gageac/