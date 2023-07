TPA FESTIVAL 2023 : ZENTONE (ZENZILE & HIGHTONE) Salle des fêtes La Roque-d’Anthéron, 16 septembre 2023, La Roque-d'Anthéron.

TPA FESTIVAL 2023 : ZENTONE (ZENZILE & HIGHTONE) Samedi 16 septembre, 19h30 Salle des fêtes Entrée libre

L’association Aix’Qui et la Métropole Aix-Marseille Provence vous présentent le Terre de Provence Amplifiée :

Quinze ans après le premier Zentone, Zenzile et High Tone sont enfin de retour pour le très attendu Zentone Chapter 2 ! Les deux groupes de dub les plus légendaires de France ont relevé pour la deuxième fois le défi et nous ont offert un nouvel album, coproduit par Jarring Effects et Black Dub.

Ensemble et séparément … Comme l’acmé d’une pensée novatrice et progressiste qui conçoit le groupe, l’ensemble sans nier pour autant l’individu, l’intime ; et que l’on résumerait par un explicite “ensemble et séparément”; ce nouvel opus siglé Zentone est le fruit de rencontre au sommet Zenzile / High Tone, d’un travail collectif finalisé en solo, dans l’ancre créative de chacune des entités en question.

Cette année vous pourrez déguster les spécialités créoles du Chef Fred ! Figure emblématique du restaurant associatif « Les Arcades », le chef Fred fera de votre passage au TPA Festival un véritable moment de convivialité ! Régalade assurée pour les papilles des petits et grands !

Avez-vous vu les signaux de fumée ? Le festival TPA revient pour une nouvelle édition avec dans la territoire de la métropole d'Aix-Marseille.

ce festival sera la promesse d'un bon moment convivial à passer autour d'une où nous retrouverons sur scène des artistes à la renommée internationales mais également la scène émergente du tremplin Class'Eurock !

☀️ Cette édition se déroulera pendant provençal et s'annonce brûlante ! Ce sera l'occasion de faire résonner haut et fort les musiques amplifiées de notre territoire et de partager !

Salle des fêtes Place de la Mairie, 13640 La Roque d’Anthéron La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

2023-09-16T19:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

