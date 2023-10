Bal d’automne Salle des fêtes La PORCHERIE La Porcherie Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Bal d'automne Samedi 14 octobre, 17h00 Salle des fêtes La PORCHERIE Bal traditionnel organisé à la Salle des fêtes de la Porcherie

SAMEDI 14 octobre

17h Initiation aux danses traditionnelles

18h30 Apéro musical et repas partagé

Salle des fêtes La PORCHERIE 25 r Arsène D'Arsonval 87380 La Porcherie La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-10-14T17:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-14T17:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

