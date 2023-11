Bale de la Darriera avec Gilles Debecdelièvre salle des fêtes, La Nouaille (23) Bale de la Darriera avec Gilles Debecdelièvre salle des fêtes, La Nouaille (23), 25 novembre 2023, . Bale de la Darriera avec Gilles Debecdelièvre Samedi 25 novembre, 20h30 salle des fêtes, La Nouaille (23) 5 Musique traditionnelle du Périgord, Quercy, Limousin et Gascogne. source : événement Bale de la Darriera avec Gilles Debecdelièvre publié sur AgendaTrad salle des fêtes, La Nouaille (23) 19, Lavaud

