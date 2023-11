Bal de Noël Salle des fêtes, La Motte (83) Bal de Noël Salle des fêtes, La Motte (83), 22 décembre 2023, . Bal de Noël Vendredi 22 décembre, 20h30 Salle des fêtes, La Motte (83) 5 Bal de Noël Le vendredi 22 décembre 2022 à 20h30 A La Motte en Provence (83920) – Salle des fêtes Animé par les musiciens de passage. organisé en soutien au prochain 27e Festival de La Motte. Tarifs d’entrée = 5€ Facultatif : Adhésion de soutien = 10 € Participation libre = A votre bon coeur ! Billetterie : https://www.billetweb.fr/bal-de-noel-2023 Page FaceBook : https://www.facebook.com/events/1458008728430796 source : événement Bal de Noël publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, La Motte (83) 17, Avenue du 15 Août 1944

Salle des fêtes, 83920 La Motte, France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/bal-de-noel-2023 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1458008728430796 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46559 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T20:30:00+01:00 – 2023-12-23T00:30:00+01:00

2023-12-22T20:30:00+01:00 – 2023-12-23T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fêtes, La Motte (83) Adresse 17, Avenue du 15 Août 1944 Salle des fêtes, 83920 La Motte, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, La Motte (83) latitude longitude 43.491958;6.536703

Salle des fêtes, La Motte (83) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//