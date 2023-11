TÉLÉTHON – LA MEILLERAIE TILLAY Salle des Fêtes La Meilleraie-Tillay, 8 décembre 2023, La Meilleraie-Tillay.

La Meilleraie-Tillay,Vendée

Cette année encore, La Meilleraie-Tillay vous propose différentes animations pour soutenir le Téléthon !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Salle des Fêtes

La Meilleraie-Tillay 85700 Vendée Pays de la Loire



Once again this year, La Meilleraie-Tillay is offering a range of events to support the Telethon!

Un año más, La Meilleraie-Tillay organiza diversos actos en apoyo del Telemaratón

Auch in diesem Jahr bietet Ihnen La Meilleraie-Tillay verschiedene Veranstaltungen an, um den Telethon zu unterstützen!

