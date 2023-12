Soirée raquettes Salle des Fêtes La Longeville, 3 février 2024, La Longeville.

La Longeville Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:00:00

fin : 2024-02-03 23:59:00

A partir de 18h.

Organisée par les Troubadours Saugets.

Venez marcher en raquettes dans la nuit sur 2 parcours de 5 et 8 km. Puis vous vous réchaufferez à partir de 20h45 autour d’un bon repas (repas adulte : soupe aux pois, boeuf bourguignon, fromage, dessert et café. Vin compris). Prévoir du matériel (raquettes et lampes frontales). Manifestation maintenue même si manque de neige.

13€ pour le repas adulte, 5€ pour le repas enfant (sac pique-nique), accès libre pour la promenade.

Réservations auprès des membres.

Salle des Fêtes

La Longeville 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



