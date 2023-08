Journées Européennes du Patrimoine – Un siècle d’exploitation du kaolin dans les monts d’Ambazac Salle des fêtes La Jonchère-Saint-Maurice, 16 septembre 2023, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice,Haute-Vienne

15h-16h30 exposé « Mémoire de kaolin » par Camille Bonnaud. Exposition de maquettes sur le fonctionnement de l’exploitation du kaolin commentée par Mr Bonnaud de l’association « Pierres & Arbres », dernier descendant de famille de kaoliniers. Expositions : « Kaolins et Kaoliniers des Monts d’Ambazac » (15 panneaux, photos, cartes postales, documents anciens) et « Les voyages du Kaolin » (8 kakémonos de la Société de Géologie du Limousin et l’Association des Professeurs de Biologie et Géologie. En collaboration avec la mairie..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



15h-16h30 « Mémoire de kaolin » talk by Camille Bonnaud. Model exhibition on kaolin mining, with commentary by Mr. Bonnaud of the « Pierres & Arbres » association, the last descendant of a kaolin-making family. Exhibitions: « Kaolins et Kaoliniers des Monts d?Ambazac » (15 panels, photos, postcards, old documents) and « Les voyages du Kaolin » (8 kakemonos from the Société de Géologie du Limousin and the Association des Professeurs de Biologie et Géologie. In collaboration with the town hall.

15.00-16.30 « Recuerdos del caolín », conferencia de Camille Bonnaud. Exposición de maquetas de extracción de caolín comentada por el Sr. Bonnaud, de la asociación « Pierres & Arbres », último descendiente de una familia de caolineros. Exposiciones: « Kaolins et Kaoliniers des Monts d’Ambazac » (15 paneles, fotos, postales, documentos antiguos) y « Les voyages du Kaolin » (8 kakemonos de la Société de Géologie du Limousin y de la Association des Professeurs de Biologie et Géologie. En colaboración con el ayuntamiento.

15:00-16:30 Uhr Vortrag « Mémoire de kaolin » von Camille Bonnaud. Ausstellung von Modellen über die Funktionsweise des Kaolinabbaus, kommentiert von Herrn Bonnaud von der Vereinigung « Pierres & Arbres », dem letzten Nachkommen einer Kaolinarbeiterfamilie. Ausstellungen: « Kaolins et Kaoliniers des Monts d’Ambazac » (15 Tafeln, Fotos, Postkarten, alte Dokumente) und « Les voyages du Kaolin » (8 Kakemonos der Société de Géologie du Limousin und der Association des Professeurs de Biologie et Géologie. In Zusammenarbeit mit dem Rathaus.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Monts du Limousin