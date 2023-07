Visite commentée de la vie des premiers hommes sédentarisés Salle des Fêtes La Groutte Catégories d’Évènement: Cher

La Groutte Visite commentée de la vie des premiers hommes sédentarisés Salle des Fêtes La Groutte, 16 septembre 2023, La Groutte. Visite commentée de la vie des premiers hommes sédentarisés 16 et 17 septembre Salle des Fêtes Dés le paléolithique il y a 4500 ans av. J-C des paysans chasséens

s’installent sur l’éperon du « camp de césar » et le fortifient par un vallum.

Ils font de la culture et de l’élevage de l’âge de pierre à l’âge du fer. Salle des Fêtes Route d’Ainay-le-Vieil, 18200 La-Groutte La Groutte 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 06 81 71 38 14 http://www.drevantla-groutte.net Musée privé sur la géologie, la préhistoire de 4500 ans notre ère. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 cap drevant la groutte Détails Catégories d’Évènement: Cher, La Groutte Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Route d'Ainay-le-Vieil, 18200 La-Groutte Ville La Groutte Departement Cher Age min 7 Age max 90 Lieu Ville Salle des Fêtes La Groutte

Salle des Fêtes La Groutte Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la groutte/