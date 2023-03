LES SENIORS AU VOLANT Salle des fêtes La Grange – 8 rue Saint Rémy Boutigny-Prouais Catégories d’Évènement: Boutigny-Prouais

LES SENIORS AU VOLANT

Les seniors au volant…et les autres. La route a changé et les règles évoluent. Les conducteurs, eux aussi, ont changé. Avant, la circulation était moins dense, le code de la route était acquis une fois pour toute, et rien n'allait trop vite. Aujourd'hui le réseau routier est surchargé, le code de la route est actualisé régulièrement, les panneaux, les règles de circulation se modifient. Avec le temps, les conducteurs n'ont plus forcément les mêmes réflexes, les réactions sont moins rapides, la vue n'est plus optimale, ce qui rend la conduite peut être moins sûre. La conduite, ça s'entretient.

2023-03-29T09:45:00+02:00 – 2023-03-29T16:30:00+02:00

