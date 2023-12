Concours de belote Salle des fêtes La Geneytouse Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

LA GENEYTOUSE Concours de belote Salle des fêtes La Geneytouse, 1 décembre 2023, La Geneytouse. La Geneytouse,Haute-Vienne Le Comité de Jumelage Noblat Aigues Vives organise un concours de belote.

2024-11-10 fin : 2024-11-10 18:00:00. .

Salle des fêtes

La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité de Jumelage Noblat Aigues Vives organizes a belote competition El Comité de Hermanamiento Noblat Aigues Vives organiza un concurso de belote Das Partnerschaftskomitee Noblat Aigues Vives organisiert einen Belote-Wettbewerb Mise à jour le 2023-11-28 par OT de Noblat Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, LA GENEYTOUSE Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville La Geneytouse Departement Haute-Vienne Lieu Ville Salle des fêtes La Geneytouse latitude longitude 45.7881146;1.47036828

Salle des fêtes La Geneytouse Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-geneytouse/