Micmacs à l’hôtel de La Mouette Salle des fêtes La Clayette, 11 février 2024, La Clayette.

La Clayette Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:30:00

fin : 2024-02-11

«Top à la Recette» de Gaëtane Perrier

Cher public, vous participez en direct à l’émission télévisuelle culinaire: « Top à la Recette », avec, ce soir, la participation exceptionnelle de notre célèbre… Jacotte!!! Après la réalisation des épreuves imposées à nos deux candidates, vous aurez le devoir de voter pour la meilleure d’entre-elles…

2eme partie : «Micmacs à l’Hôtel de la Mouette» :(adaptation de la pièce de M-J. Pichon et O. Hacquard)

Réservez vite votre séjour dans ce charmant hôtel au bord de l’océan, aux employés sympathiques mais pas forcément efficaces, aux clients pittoresques mais pas toujours bien intentionnés et pouvant cacher des secrets…

Accueil très attentionné et animations de jour… comme de nuit… A très bientôt !

Salle des fêtes

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



