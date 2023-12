SOUPER DANSANT DES POMPIERS SALLE DES FÊTES La Chaumusse Catégories d’Évènement: Jura

La Chaumusse SOUPER DANSANT DES POMPIERS SALLE DES FÊTES La Chaumusse, 12 octobre 2024, La Chaumusse. La Chaumusse Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 19:00:00

fin : 2024-10-12 . Après un retour réussit, le souper dansant revient le 12 octobre 2024 à la salle des fêtes de la Chaumusse.

repas sur réservations.

buvette ouvert à tous.

informations à venir. .

SALLE DES FÊTES

La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-07 par COORDINATION JURA Détails Catégories d’Évènement: Jura, La Chaumusse Autres Code postal 39150 Lieu SALLE DES FÊTES Adresse SALLE DES FÊTES Ville La Chaumusse Departement Jura Lieu Ville SALLE DES FÊTES La Chaumusse Latitude 46.58705 Longitude 5.94146 latitude longitude 46.58705;5.94146

SALLE DES FÊTES La Chaumusse Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaumusse/