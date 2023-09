Conférence AVC Salle des fêtes La Chapelle-Urée, 2 octobre 2023, La Chapelle-Urée.

Lundi 2 octobre, 14h00 Salle des fêtes TOUT PUBLIC – GRATUIT

Chaque année, près de 150 000 personnes sont victimes d’un AVC en France. L’AVC est une complication d’une maladie vasculaire, qui touche le cerveau. C’est la première cause de handicap en France et la 3ème cause de mortalité.

Il se manifeste brutalement par l’installation soudaine de signes neurologiques et doit être traité en urgence. Agir dans les 3 heures est indispensable. La précocité des soins permet de diminuer le risque de séquelles permanentes de type troubles du langage, déficience motrice et état végétatif.

Le SAG du Val de Sée en partenariat avec le service Autonomie et le service Aidant Bus du CLIC du Sud Manche proposent une conférence sur l’Accident Vasculaire Cérébral qui sera animée par FRANCE AVC NORMANDIE.

Pour les Aidants, la personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant la conférence en nous contactant au moins 8 jours à l’avance.

Salle des fêtes Le Bourg 50520 REFFUVEILLE La Chapelle-Urée 50370 Manche Normandie

