Bal salle des fetes la chapelle en vercors, la chapelle en vecors (26) Bal salle des fetes la chapelle en vercors, la chapelle en vecors (26), 2 décembre 2023, . Bal Samedi 2 décembre, 20h30 salle des fetes la chapelle en vercors, la chapelle en vecors (26) Prix conseillé 5euros Le samedi 02/12 à St Martin en Vercors à 20h30 Bal folk animé par le groupe Faucon’Folk Participation libre au chapeau ( 5 euros conseillés) Ce bal viendra conclure la journée consacrée aux « rencontres naturalistes » (Sorties sur le terrain dès 9 h du matin/Conférences -débats sur le loup et les galliformes de montagne dès 17 h.)Renseignements : francoisarodleon@gmail.com source : événement Bal publié sur AgendaTrad salle des fetes la chapelle en vercors, la chapelle en vecors (26) salle des fetes

salle des fetes la chapelle en vercors, 26420 la chapelle en vecors, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46200 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-03T00:30:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-03T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle des fetes la chapelle en vercors, la chapelle en vecors (26) Adresse salle des fetes salle des fetes la chapelle en vercors, 26420 la chapelle en vecors, France Age max 110 Lieu Ville salle des fetes la chapelle en vercors, la chapelle en vecors (26) latitude longitude 44.73119;5.226667

salle des fetes la chapelle en vercors, la chapelle en vecors (26) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//