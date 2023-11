Le Bal des Citrouilles Salle des Fêtes La Chapelle-d’Angillon, 31 octobre 2023, La Chapelle-d'Angillon.

La Chapelle-d’Angillon,Cher

Le Comité des Fêtes vous invite au Bal des Citrouilles.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 21:00:00. 5 EUR.

Salle des Fêtes

La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire



The Comité des Fêtes invites you to the Pumpkin Ball

El Comité de Fiestas le invita al Baile de la Calabaza

Das Festkomitee lädt Sie zum Kürbisball ein

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE