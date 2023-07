Circui-découverte du village natal d’Alain-Fournier Salle des Fêtes La Chapelle-d’Angillon Catégories d’Évènement: Cher

La Chapelle-d'Angillon Circui-découverte du village natal d’Alain-Fournier Salle des Fêtes La Chapelle-d’Angillon, 16 septembre 2023, La Chapelle-d'Angillon. Circui-découverte du village natal d’Alain-Fournier 16 et 17 septembre Salle des Fêtes Visite dans toute la ville, appel au don pour le CCAS. Stèle érigée à la pointe du champ de foire, bombardement du 18 juin 1940.

Direction la place de l’église en passant derrière le lavoir historique.

Eglise bâtie en 1606 par Maximilien de Béthune.

Cimetière où se trouve la tombe des parents et grands-parents d’Alain Fournier.

Fresque sur la place de l’église rappelant les origines du village.

Mairie Justice de paix, appelée la maison des Meaulnes, décrite par Alain Fournier.

Ancienne prison, aménagée en laboratoire photos par Alain Fournier.

La maison natale d’Alain-Fournier.

Place du monument aux morts. Maison de la tante Moinel dans le « Grand Meaulnes »

Plan d’eau des Barres : grotte Saint-Jacques. Salle des Fêtes Route d’Ivoy-le-Pré 18380 La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire 0248734012 http://www.lachapelledangillon.fr/ https://www.facebook.com/lachapelledangillon [{« type »: « phone », « value »: « 0248734012 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lachapelledangillon.fr »}] Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00 CC BY NC Mairie de La Chapelle-d’Angillon Détails Catégories d’Évènement: Cher, La Chapelle-d'Angillon Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Route d'Ivoy-le-Pré 18380 La Chapelle-d'Angillon Ville La Chapelle-d'Angillon Departement Cher Lieu Ville Salle des Fêtes La Chapelle-d'Angillon

Salle des Fêtes La Chapelle-d'Angillon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-d'angillon/