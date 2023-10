Marché de Noël de la Chapelle-Bâton Salle des fêtes La Chapelle-Bâton, 3 décembre 2023, La Chapelle-Bâton.

La Chapelle-Bâton,Vienne

Producteurs locaux, artisans, créateurs.

Buvette – Restauration sur place – Tombola.

Animations pour les enfants, balade à poneys.

Passage « Les Givrés de Noël » vers 17h

Le Père Noël sera là !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03

Salle des fêtes

La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Local producers, craftsmen, designers.

Refreshment bar – On-site catering – Tombola.

Entertainment for children, pony rides.

Passage « Les Givrés de Noël » around 5 p.m

Santa Claus will be there!

Productores locales, artesanos, diseñadores.

Bar – Catering in situ – Tómbola.

Animación infantil, paseos en poni.

Visita de « Les Givrés de Noël » hacia las 17.00 h

Papá Noel estará presente

Lokale Produzenten, Handwerker, Designer.

Erfrischungsstände – Verpflegung vor Ort – Tombola.

Animationen für Kinder, Ponyreiten.

Durchgang « Les Givrés de Noël » gegen 17 Uhr

Der Weihnachtsmann wird anwesend sein!

