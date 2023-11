Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des fêtes La Chaise-Dieu, 31 décembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Venez fêter la Nouvelle année avec le Comité des fêtes de la Chaise-Dieu dès 20h autour d’un repas préparé par le Fougaou et soirée dansante. Repas sur réservations uniquement au 07 85 45 04 50 ou 07 77 79 03 86..

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle des fêtes

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come celebrate the New Year with the Comité des fêtes de la Chaise-Dieu from 8pm with a meal prepared by Le Fougaou and dancing. Reservations required on 07 85 45 04 50 or 07 77 79 03 86.

Venga a celebrar el Año Nuevo con el Comité des fêtes de la Chaise-Dieu a partir de las 20.00 h con una comida preparada por Le Fougaou y baile. Reserva previa en el 07 85 45 04 50 o en el 07 77 79 03 86.

Feiern Sie das neue Jahr mit dem Festkomitee von La Chaise-Dieu ab 20 Uhr bei einem vom Fougaou zubereiteten Essen und einem Tanzabend. Das Essen kann nur unter der Nummer 07 85 45 04 50 oder 07 77 79 03 86 reserviert werden.

Mise à jour le 2023-11-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay