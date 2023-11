Thé dansant salle des fêtes La Chaise-Dieu, 11 novembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Thé dansant samedi 11 novembre à 14h à la salle des fêtes avec l’orchestre Christian Reverdy. Organisé par les Ainés ruraux casadéens. Rens au 06 09 26 90 70..

2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 . .

salle des fêtes

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Thé dansant Saturday November 11 at 2pm in the salle des fêtes with the Christian Reverdy orchestra. Organized by the Ainés ruraux casadéens. Tel. 06 09 26 90 70.

Baile del té el sábado 11 de noviembre a las 14:00 h en la Sala de Fiestas con la orquesta de Christian Reverdy. Organizado por los Ainés ruraux casadéens. Contacto 06 09 26 90 70.

Tanztee am Samstag, den 11. November um 14 Uhr in der Festhalle mit dem Orchester Christian Reverdy. Organisiert von den Ainés ruraux casadéens. Auskunft unter 06 09 26 90 70.

