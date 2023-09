Soirée lasagnes salle des fêtes La Chaise-Dieu, 14 octobre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Organisée par Cas’activités, Soirée lasagne samedi 14 octobre. Tarifs: 15€/pers. (avec boisson et dessert) Réservation au 04 71 00 56 67 avant le 09/10..

2023-10-14 18:30:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

salle des fêtes

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by Cas’activités, Lasagne evening, Saturday October 14th. Price: 15€/person (including drinks and dessert) Reservations to 04 71 00 56 67 before 09/10.

Organizada por Cas’activités, velada de lasaña el sábado 14 de octubre. Precio: 15€ por persona (bebidas y postre incluidos) Las reservas deben realizarse antes del 09/10 llamando al 04 71 00 56 67.

Organisiert von Cas’activités, Lasagne-Abend am Samstag, den 14. Oktober. Preis: 15 Personen (mit Getränk und Dessert). Reservierung unter 04 71 00 56 67 bis zum 09.10.

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay