Stage d’initiation au self control Salle des fêtes La Chaise-Dieu, 29 juillet 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Stage initial en auto défense pour se défendre en cas d’agression destiné à tout public à partir de 14 ans avec l’association Unlimited Self Defense de 14h30 à 16h à la salle des fêtes. 5€/pers..

2023-07-29 14:30:00 fin : 2023-07-29 16:00:00. EUR.

Salle des fêtes

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Initial course in self-defense to defend yourself in the event of aggression, for anyone aged 14 and over, with the Unlimited Self Defense association, from 2.30pm to 4pm at the Salle des Fêtes. 5/pers.

Curso inicial de defensa personal para defenderse en caso de agresión, para mayores de 14 años, con la asociación Unlimited Self Defense, de 14.30 a 16.00 h en la Sala de Fiestas. 5 ¤ por persona.

Einführungskurs in Selbstverteidigung, um sich im Falle eines Angriffs zu verteidigen, für alle ab 14 Jahren mit dem Verein Unlimited Self Defense von 14:30 bis 16:00 Uhr in der Festhalle. 5/Pers.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay