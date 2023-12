SALON DU LIVRE ET DE LA FANTAISIE – LOUIS DERUAZ/KILLIN SANGAY/THIBAUT FOSSE Salle des fêtes La Canourgue, 24 mars 2024, La Canourgue.

La Canourgue Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

Organisé par les BTS du LEGTA en partenariat avec Familles Actives, le « Salon du livre et de la fantaisie se déroulera à la salle des fêtes toute la journée à partir de 10h.

Au programme de cette journée :

-Atelier dessin animé par un artiste de La Canourgue

-Atelier jeux de société

-Atelier proposition et confection de costumes

et autres animations prévues….

EUR.

Salle des fêtes

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-19 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn