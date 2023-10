PRINTEMPS DES POETES – VINCENT LOISEAU – BIBLIOTHÈQUE CELESTE ALBARET Salle des fêtes La Canourgue, 17 mars 2024, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Participez au printemps des poètes 2024, le thème de cette année est » La grâce »!

Spectacle de Vincent Loiseau à la salle des fêtes à 16h…..

2024-03-17 fin : 2024-03-17 . EUR.

Salle des fêtes place du Pré commun

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Take part in Poets’ Spring 2024, this year’s theme is « Grace »!

Vincent Loiseau’s show at the Salle des fêtes at 4pm….

Participe en la Primavera de los Poetas 2024, ¡el tema de este año es « La Gracia »!

Espectáculo de Vincent Loiseau en la Salle des Fêtes a las 16.00 h….

Nehmen Sie am Dichterfrühling 2024 teil, das diesjährige Thema lautet « Die Gnade »!

Auftritt von Vincent Loiseau in der Festhalle um 16 Uhr….

Mise à jour le 2023-10-05 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn