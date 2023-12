LOTO DE L’ECOLE DES SOURCES – AMAPACA Salle des fêtes La Canourgue, 28 janvier 2024 14:00, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Rendez-vous à la salle des fêtes du village à 14h et venez participer au loto de l’école des sources de La Canourgue organisé par l’association de l’AMAPACA. De nombreux lots à gagner: Bon d’achat de 400€, panier garnis, jambons…

Ouvert à tous, 2.5….

2024-01-28 fin : 2024-01-28 . EUR.

Salle des fêtes

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Come to the village hall at 2pm and take part in the Ecole des Sources de La Canourgue bingo organized by the AMAPACA association. Lots of prizes to be won: 400? gift voucher, ham basket, hams…

Open to all, 2.5…

Ven a las 14.00 h a la sala del pueblo y participa en la lotería organizada por la asociación AMAPACA para la escuela de las fuentes de La Canourgue. Hay muchos premios para ganar: un vale de 400?, una cesta, jamones, etc.

Abierto a todos, 2,5…

Wir treffen uns um 14 Uhr im Festsaal des Dorfes und nehmen an der Lotterie der Schule der Quellen von La Canourgue teil, die vom Verein AMAPACA organisiert wird. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen: Einkaufsgutschein im Wert von 400 Euro, Geschenkkörbe, Schinken usw.

Offen für alle, 2.5…

Mise à jour le 2023-12-05 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn