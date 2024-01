LOTO DE L’APEL DE L’ECOLE D’AUXILLAC – AMAPACA Salle des fêtes La Canourgue, dimanche 21 janvier 2024.

La Canourgue Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 14:00:00

fin : 2024-01-21

Rendez-vous à la salle des fêtes du village à 14h et venez participer au loto de l’école d ‘Auxillac organisé par l’association de l’APEL. De nombreux lots à gagner: 260 € en bons d’achat chez les commerçants, bons carburant, corbeilles garnies, jamb…

Rendez-vous à la salle des fêtes du village à 14h et venez participer au loto de l’école d ‘Auxillac organisé par l’association de l’APEL. De nombreux lots à gagner: 260 € en bons d’achat chez les commerçants, bons carburant, corbeilles garnies, jambons…

Ouvert à tous, 2.50€ le carton – 10€ les 5 . Abonnement avec ordinateur, parties supplémentaires payantes sans ordinateur.

Buvette, gâteaux et bonbons. venez nombreux!

EUR.

Salle des fêtes

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-30 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn