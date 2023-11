SPECTACLE MAGIE ET MENTALISME – APEL DE L’ÉCOLE DU SACRÉ COEUR Salle des fêtes La Canourgue, 17 décembre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Rendez-vous à la salle des fêtes de La Canourgue à 15h pour le spectacle « Magie et Mentalisme » offert par l’APEL de l’école du sacré cœur. Ouvert à tous !

Vente de vin chaud , barbe à papa, pop corn et crêpes sur place.

Venez nombreux ! ….

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Salle des fêtes

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Join us at the Salle des Fêtes in La Canourgue at 3pm for the « Magic and Mentalism » show offered by the APEL of the Sacré C?ur school. Open to all!

Mulled wine, cotton candy, popcorn and crêpes on sale.

Come one, come all!

Acuda a las 15:00 h a la Sala de Fiestas de La Canourgue para asistir al espectáculo « Magia y Mentalismo » de la APEL de la Escuela del Sagrado Corazón. Abierto a todos

Venta de vino caliente, algodón de azúcar, palomitas y crêpes.

Vengan todos.

Wir treffen uns um 15 Uhr im Festsaal von La Canourgue für die Vorstellung « Magie und Mentalismus », die von der APEL der Schule Sacré C?ur angeboten wird. Die Veranstaltung ist für alle geöffnet!

Verkauf von Glühwein, Zuckerwatte, Popcorn und Crêpes vor Ort.

Kommen Sie zahlreich! …

