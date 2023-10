« AQUILINO » – LA PROMESSE AU PAPILLON BLEU – COMPAGNIE DU LÉZARD Salle des fêtes La Canourgue, 14 octobre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

« AQUILINO » – LA PROMESSE AU PAPILLON BLEU

Ecrit et mis en scène par David GARCIA

Interdit au – 12 ans / Entrée libre au chapeau, à la salle des fêtes du village à 20h30

Après les combats du 28 mai 1944 à la Parade entre les forces Allemandes et le ….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle des fêtes

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



« AQUILINO » – THE PROMISE OF THE BLUE BUTTERFLY

Written and directed by David GARCIA

Forbidden for children under 12 / Free admission, at the village hall at 8:30 p.m

After the fighting on May 28, 1944 at La Parade between German forces and the …

« AQUILINO » – LA PROMESA DE LA MARIPOSA AZUL

Escrita y dirigida por David GARCIA

Prohibida la entrada a menores de 12 años / Entrada gratuita, en el ayuntamiento a las 20.30 h

Tras los combates del 28 de mayo de 1944 en La Parade entre las fuerzas alemanas y …

« AQUILINO » – DAS VERSPRECHEN MIT DEM BLAUEN SCHMETTERLING

Geschrieben und inszeniert von David GARCIA

Verboten für – 12 Jahre / Freier Eintritt in den Hut, im Festsaal des Dorfes um 20.30 Uhr

Nach den Kämpfen am 28. Mai 1944 in La Parade zwischen den deutschen Streitkräften und dem …

