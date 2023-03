Fête du Lavoir Salle des fêtes La Boussac La Boussac Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine La Boussac . La première édition de cette fête remonte à 1996 : année de l’inauguration des travaux de la restauration du lavoir Au programme 16h – cortège costumé avec brouettes, de la mairie au lavoir

18h – aubade apéritive, godinette sur le parvis de la salle des fêtes

19h30 – cabaret gallo et fest-noz

22h – Fest-noz avec le Cercle Celtique d’Ille-et-Rance, Les Gabiers du Pince-Q, le duo Pafi & le duo Rigal-Cheul / Foload. Tarif :5€ Les réservations pour le cabaret gallo + fest-noz sont ouvertes depuis le 1er mars

Organisé par le comité des fêtes de La Boussac en partenariat avec La Bouèze +33 2 99 56 18 17 Salle des fêtes Rue de Fougères La Boussac

