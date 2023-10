BOURSE AUX JOUETS À LA BERNERIE Salle des fêtes La Bernerie-en-Retz, 12 novembre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

La fédération des associations organise sa bourse aux jouets en faveur du téléthon 2023..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

Salle des fêtes

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The federation of associations is organizing its toy fair in aid of the Telethon 2023.

La federación de asociaciones organiza su feria del juguete a beneficio del telemaratón 2023.

Die Föderation der Vereine organisiert ihre Spielzeugbörse zugunsten des Telethon 2023.

