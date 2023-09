Fête Nature et J’ARTdins Salle des Fêtes La Bergerie La Salvetat-sur-Agout Catégories d’Évènement: Hérault

Une journée « Vers l'Abondance », avec des exposants, une balade botanique, des ateliers, une bourse aux plantes et une table ronde autour de l'agro-foresterie..

2023-09-30 09:00:00 fin : 2023-09-30 19:00:00. .

Salle des Fêtes La Bergerie

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



A « Towards Abundance » day, with exhibitors, a botanical walk, workshops, a plant exchange and a round-table discussion on agro-forestry. Jornada « Hacia la abundancia », con expositores, un paseo botánico, talleres, una feria de plantas y una mesa redonda sobre agrosilvicultura. Ein Tag « Vers l'Abondance » mit Ausstellern, einem botanischen Spaziergang, Workshops, einer Pflanzenbörse und einem runden Tisch zum Thema Agroforstwirtschaft.

