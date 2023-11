Spectacle – Ma retraite, j’en profite ! Salle des fêtes La Bazoche-Gouet, 7 décembre 2023, La Bazoche-Gouet.

La Bazoche-Gouet,Eure-et-Loir

Un spectacle en chansons. Parce la vie se réinvite à tout moment !

Par la compagnie Vol de Nuit..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

Salle des fêtes

La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A show in song. Because life reinvents itself at every moment!

By the Vol de Nuit company.

Un espectáculo cantado. ¡Porque la vida reaparece a cada instante!

Por la compañía Vol de Nuit.

Eine Aufführung mit Liedern. Denn das Leben lädt sich in jedem Moment neu ein!

Von der Compagnie Vol de Nuit.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT CHATEAUDUN