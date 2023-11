Bourses aux jouets et aux vêtements salle des Fêtes La Baume-de-Transit Catégories d’Évènement: Drôme

La Baume-de-Transit Bourses aux jouets et aux vêtements salle des Fêtes La Baume-de-Transit, 26 novembre 2023, La Baume-de-Transit. La Baume-de-Transit,Drôme L’Amicale Laïque de l’école de La Baume de Transit organise une bourse aux jouets et aux vêtements..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

salle des Fêtes

La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Amicale Laïque de l'école de La Baume de Transit is organizing a toy and clothing fair. La Amicale Laïque de l'école de La Baume de Transit organiza una feria de juguetes y ropa. Die Amicale Laïque der Schule La Baume de Transit organisiert eine Spielzeug- und Kleiderbörse.

