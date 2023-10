Repas choucroute salle des fêtes La Baume-de-Transit, 11 novembre 2023, La Baume-de-Transit.

La Baume-de-Transit,Drôme

Repas traditionnel du 11 novembre faisant suite à la commémoration de l’armistice, suivi du vin d’honneur..

2023-11-11 12:30:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

salle des fêtes

La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional meal on November 11th, following the commemoration of the Armistice, followed by a vin d’honneur.

Comida tradicional el 11 de noviembre tras la conmemoración del Armisticio, seguida de un vin d’honneur.

Traditionelles Essen am 11. November im Anschluss an die Gedenkfeier zum Waffenstillstand, gefolgt von einem Ehrenwein.

