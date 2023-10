Exposition sur un évènement de la guerre 14/18 Salle des fêtes La Baume-de-Transit, 10 novembre 2023, La Baume-de-Transit.

La Baume-de-Transit,Drôme

Cette exposition retrace les échanges entre la famille d’un poilu de Pont Saint Esprit et les services de l’état pour retrouver sa trace mais aussi, pour chercher une aide en ces temps effroyables suite à sa disparition sur le front un 29 octobre 1914..

2023-11-10 14:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Salle des fêtes

La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This exhibition retraces the exchanges between the family of a Pont Saint Esprit poilu and the state services to trace his whereabouts, but also to seek help in these appalling times, following his disappearance from the front on October 29, 1914.

Esta exposición recorre los intercambios entre la familia de un militar de Pont Saint Esprit y los servicios del Estado para dar con su paradero y también para pedir ayuda en estos tiempos terribles tras su desaparición del frente el 29 de octubre de 1914.

Diese Ausstellung zeigt den Austausch zwischen der Familie eines Poilu aus Pont Saint Esprit und den staatlichen Stellen, um seine Spur zu finden, aber auch, um in diesen schrecklichen Zeiten nach seinem Verschwinden an der Front am 29. Oktober 1914 Hilfe zu suchen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence