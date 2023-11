Patinoire éphémère Salle des fêtes La Bâtie-Rolland, 27 décembre 2023, La Bâtie-Rolland.

La Bâtie-Rolland,Drôme

Quoi de mieux qu’une patinoire pour être dans l’ambiance de Noël et des fêtes de fin d’années?.

2023-12-27 fin : 2023-01-03 . EUR.

Salle des fêtes

La Bâtie-Rolland 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What better way to get in the mood for Christmas and the festive season than at an ice rink?

¿Qué mejor manera de impregnarse del espíritu navideño y festivo que en una pista de hielo?

Was gibt es Besseres als eine Eisbahn, um sich auf Weihnachten und die Feiertage einzustimmen?

