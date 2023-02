An Nor – Sahra Halgan Salle des fêtes, Kergrist-Moëlou (22), 7 avril 2023, .

An Nor – Sahra Halgan Vendredi 7 avril, 20h30 Salle des fêtes, Kergrist-Moëlou (22)

10€ – 8€

avec An Nor et Sahra Halgan

// RACINES & ÉMANCIPATION //

AN NOR invite GRÉGOIRE BARBEDOR

Le duo Liard/Madec a construit une musique bretonne « sur mesure », hors des sentiers battus, s’affi rmant libre de ses infl uences et consciente de ses racines. Avec la création An Nor (en breton, la porte), il s’agit d’élargir le travail d’exploration perpétuelle qui anime le duo. À Kergrist-Moëlou, Grégoire Barbedor les rejoint au tuba et au serpent pour une rencontre inédite, et livrer une musique hybride et ancrée, où les racines ont le diable au corps.

Maude MADEC : chant, bombarde Gurvan LIARD : vielle électro-acoustique, boucles, machines Grégoire BARBEDOR : tuba, serpent

SAHRA HALGAN

Sahra Halgan est une artiste iconique du Somaliland, ancien protectorat britannique, indépendant depuis 1991 mais non reconnu par la communauté internationale. Petite fi lle de chanteur et poète, elle se consacre au chant et à la musique à l’adolescence, bravant les conventions tribales et familiales. Portée par l’énergie rock du trio lyonnais qui l’accompagne, Sahra Halgan n’a qu’une seule ambition : placer son pays sur la carte du monde. Cette grande voix de l’Afrique orientale surprend par son intensité, son timbre, son originalité, s’adressant au dance floor autant qu’aux consciences.

Sahra HALGAN : voix Aymeric KROL : percussions Maël SALÈTES : guitare électrique Axel OLIVERES : clavier

En partenariat avec la Fiselerie et Maen Gwenn

