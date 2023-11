MARCHE DE NOEL SALLE DES FETES Juzet-de-Luchon, 10 décembre 2023, Juzet-de-Luchon.

Juzet-de-Luchon,Haute-Garonne

Convivialité et gourmandises ! Soupe, crêpes, tombola, vin chaud et le tout animé par la Batucada Sambalek.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:30:00. .

SALLE DES FETES

Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



Food and fun! Soup, pancakes, tombola, mulled wine and all entertained by the Batucada Sambalek

¡Comida y diversión! Sopa, tortitas, tómbola, vino caliente y todo amenizado por la Batucada Sambalek

Geselligkeit und Leckereien! Suppe, Crêpes, Tombola, Glühwein und das Ganze untermalt von der Batucada Sambalek

Mise à jour le 2023-11-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE