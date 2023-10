Bal folk Salle des fêtes, Jupilles (72) Bal folk Salle des fêtes, Jupilles (72), 25 novembre 2023, . Bal folk Samedi 25 novembre, 20h30 Salle des fêtes, Jupilles (72) 10 € – 5 € 12 à 18 ans Bal folk animé par les groupes « Bercédanse » et « La Sylva ». source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Jupilles (72) 18, Rue du Mai 1945

Salle des fêtes, 72500 Jupilles, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45543 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Jupilles (72) Adresse 18, Rue du Mai 1945 Salle des fêtes, 72500 Jupilles, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, Jupilles (72) latitude longitude 47.792373;0.412158

Salle des fêtes, Jupilles (72) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//