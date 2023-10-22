CONCERT ANNUEL ARDENNES MUSIQUE SALLE DES FETES Juniville, 22 octobre 2023, Juniville.

CONCERT ANNUEL ARDENNES MUSIQUE Dimanche 22 octobre, 15h30 SALLE DES FETES

CONCERT ANNUEL ARDENNES MUSIQUE

SALLE DES FETES PLACE GENERAL DE GAULLE , 08310 Juniville Juniville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
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