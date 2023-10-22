CONCERT ANNUEL ARDENNES MUSIQUE SALLE DES FETES Juniville
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CONCERT ANNUEL ARDENNES MUSIQUE SALLE DES FETES Juniville, 22 octobre 2023, Juniville.
CONCERT ANNUEL ARDENNES MUSIQUE Dimanche 22 octobre, 15h30 SALLE DES FETES
CONCERT ANNUEL ARDENNES MUSIQUE
SALLE DES FETES PLACE GENERAL DE GAULLE , 08310 Juniville Juniville
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
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