From Berlin with Love – Kabarett Berlin 1961 Vendredi 27 octobre, 20h30 Salle des fêtes, Juilly Entrée libre sur réservation

Le 13 août 1961 … Les artistes du Volcan s‘apprêtent à jouer mais deux des leurs sont bloqués derrière le mur qui divise la ville.

Deuxième volet d’une trilogie consacrée à Berlin, From Berlin with Love vous permet de retrouver la troupe dans une ville confrontée à sa plus douloureuse blessure. En rire et en chansons, plongez dans l’âme de Berlin, devenue le symbole d’une guerre qui n’ose pas dire son nom.

“The show must go on…”, en écho à cette nouvelle culture américaine qui déferle sur l’Europe, devient dès lors le cri de ralliement du Volcan. Plus que jamais le cabaret entend bien faire résonner l’esprit et la fantaisie de la nuit berlinoise.

Jeu et chant Frédéric Baron, Anne-Laure Triebel, Zoé Blangez, François Clavier, Thomas Segouin, Franck Zerbib

Piano Mathieu Becquerelle

Mise en scène Gerold Schumann

Scénographie Pascale Stih

Costumes Pascale Stih et Chantal Joguet

Lumières Philippe Lacombe

Salle des fêtes, Juilly rue de Saint-Mard 77230 Juilly Juilly 77230 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

théâtre cabaret

©PascaleStih