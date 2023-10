Quine du Rayon d’Or à Fons salle des fêtes Jean Roussies Fons, 11 novembre 2023, Fons.

Fons,Lot

Le club du Rayon d’or de Fons organise dans la salle Jean Roussies son traditionnel quine!

De nombreux lots de qualités , bons d’achats , jambons, paniers garnis, etc. et en gros lot 350 euros en un bon d’achat !!

Quine du perdant avec un bon d’achats de 100€

Nous vous attendons nombreux pour ce quine d’automne!.

2023-11-11 14:30:00 fin : 2023-11-11 . .

salle des fêtes Jean Roussies

Fons 46100 Lot Occitanie



The Rayon d’or de Fons club organizes its traditional quine in the Jean Roussies hall!

Lots of quality prizes, shopping vouchers, hams, baskets, etc. and the main prize of 350 euros in a shopping voucher!

Loser’s quine with a 100-euro shopping voucher?

We look forward to seeing you at this autumn quine!

¡El club Rayon d’or de Fons organiza su tradicional quine en la sala Jean Roussies!

Muchos premios de calidad, vales de compra, jamones, cestas, etc. ¡y el premio principal de 350 euros en un vale de compra!

Quine para el perdedor con un vale de compra de 100?

¡Le esperamos en esta quine de otoño!

Der Club Rayon d’or de Fons organisiert im Saal Jean Roussies sein traditionelles Quine!

Viele hochwertige Lose, Einkaufsgutscheine, Schinken, Geschenkkörbe, etc. und als Hauptpreis 350 Euro in einem Einkaufsgutschein!

Quine des Verlierers mit einem Einkaufsgutschein von 100?

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem Herbst-Quine!

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Lacapelle Marival